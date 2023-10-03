Для внутренних нужд Украине достаточно около 25% собранного в этом году зерна, остальное нужно экспортировать.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 2 октября.

"На нашей западной границе уже сейчас следует строить мосты, а не возводить стены. Это, прежде всего, касается украинского аграрного экспорта. Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность", - сказал премьер-министр.

Министерство аграрной политики прогнозирует урожай в этом году более 79 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом.

"Хороший урожай означает, что Украина сохранит стратегическое значение гаранта глобальной продовольственной безопасности. Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран", - заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство рассчитывает на действенность предложенного Украиной механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил, что одна страна Европейского союза тормозит согласование аграрного экспорта в соседние с Украиной страны.

Напомним, недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию в связи с запретом на ввоз зерна.