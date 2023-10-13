В пятницу, 13 октября, в Украине идет 597-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

13 октября

08.30 Тревога в ряде областей. Заявляется об угрозе ракетного удара.

08.15 Сообщают, что это удары фосфорными боеприпасами по Авдеевке в ночь на 13 октября.

08.10 В Мелитополе прозвучал взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, а позже подтвердил представитель российской "администрации" Владимир Рогов.

Подробности уточняются.

07.35 Ночью россияне из тяжелой артиллерии обстреляли и Никополь Марганецкую громаду. Поврежден частный дом. Погибших нет.