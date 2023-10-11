Ночью, 11 октября, силы РФ из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Били по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Пострадала 78-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Лечится она амбулаторно.

В Никополе повреждены два админздания, коммунальное предприятие и общежитие. Повреждены также пять многоквартирных домов.

Остальные территории обследуют специалисты. Выясняют масштабы нанесенного ущерба.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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