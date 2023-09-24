Сегодня ночью российские войска обстреливали из артиллерии и сбрасывали боеприпасы из БПЛА по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранен 25-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"В районном центре пострадал 25-летний мужчина. Он с осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Состояние тяжелое", - написал Лысак.

В Никополе повреждены здание универмага и детский сад.

В Красногригорьевской громаде снаряды РФ повредили 4 частных дома, авто, линии электропередач.

Накануне ВСУ сбили 12 ударных дронов над Днепропетровской областью. Обломки "Шахеда" упали на объект критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. От обстрелов погиб 25-летний мужчина, еще один человек ранен. Возникли пожары в жилом доме и гараже.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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