Ночью, 28 сентября, силы РФ направили на Никопольский район почти два десятка снарядов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Накрыли артиллерийским огнем и Мировскую громаду.

Обошлось без пострадавших. Какой ущерб нанесли атаки – еще уточняют спасатели.

В остальных районах Днепропетровской области ночью было спокойно. Прошло без обстрелов.

Напомним, что вчера ночью россияне ударили по Никополю. Двое человек попали в больницу.

Также мы писали о том, что россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области.