Ночью россияне направили почти два десятка снарядов на Никопольский район Днепропетровской области
Ночью, 28 сентября, силы РФ направили на Никопольский район почти два десятка снарядов.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Накрыли артиллерийским огнем и Мировскую громаду.
Обошлось без пострадавших. Какой ущерб нанесли атаки – еще уточняют спасатели.
В остальных районах Днепропетровской области ночью было спокойно. Прошло без обстрелов.
Напомним, что вчера ночью россияне ударили по Никополю. Двое человек попали в больницу.
Также мы писали о том, что россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области.
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