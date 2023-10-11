Погибли четыре человека. Появились фото после обстрела гимназии в Никополе
В результате обстрела здания гимназии в Никополе погибли четыре человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
Погибли 72-летний мужчина и три женщины 69, 67 и 60 лет. Также, по словам Лысака, пострадали двое мужчин 24 лет и 71 года.
Спасательная операция по разбору завалов гимназии закончена.
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