В результате обстрела здания гимназии в Никополе погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Погибли 72-летний мужчина и три женщины 69, 67 и 60 лет. Также, по словам Лысака, пострадали двое мужчин 24 лет и 71 года.

Спасательная операция по разбору завалов гимназии закончена.

Тем временем глава Херсонской области Александр Прокудин сообщил об авиаударе по Бериславу. Его последствия пока неизвестны.

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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