В ВСУ публикуют видео муляжа самоходной пушки, по которому отбомбились россияне.

Видно, что вокруг фальшивой "САУ" для правдоподобности были разбросаны тубусы от ракетниц. Муляж представлял собой деревянный каркас обшитый металлом.

По словам военных, муляж поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Ранее СМИ рассказывали, что украинская армия массово применяет муляжи артиллерии с бронетехникой для того, чтобы РФ расходовала на них боезапас.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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