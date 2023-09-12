Дания передаст Украине пакет стоимостью 5,8 миллиарда датских крон (833 миллиона долларов). В него входят танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные пушки.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена.

Полная сумма помощи распределена на три транша: 4,3 миллиарда крон поступят уже в этом году, 1,4 миллиарда – в 2024 году и 52 миллиона – в 2025 году, сообщили в министерстве.

"После более полутора лет войны мы почти исчерпали наши оборонные запасы. Поэтому сейчас мы рассматриваем более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, адаптированное к потребностям Украины здесь и сейчас", – сказал министр.

В июле СМИ анонсировали, что Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5.

А сегодня сообщалось, что власти Швеции попросят своих военных изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen. Еще в конце августа Стокгольм отклонил запрос Украины на такие поставки, сославшись на то, что Швеции самой нужны эти истребители. Теперь же политическое руководство страны хочет попросить военных оценить, как такая передача может повлиять на обороноспособность Швеции.