Украина получила от Польши партию отремонтированных танков "Леопард 2".

Об этом сообщила Польская оружейная группа на своей странице в Х (бывший Твиттер).

"Украинская сторона получила первые танки "Леопард", специально отремонтированные в Бумар-Лабендах, работа над следующими танками продолжается", — говорится в сообщении.

Как мы сообщали, Польша готова поставлять Украине старую военную технику.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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