В пятницу, 6 октября, Херсон в пять утра подвергся очередному обстрелу.

Об этом сообщают власти города.

Есть попадания в жилые дома в центре города.

Херсон после удара РФ сегодня

Напомним, что вчера утром россияне ударили по Херсону из артиллерии. Погибли мужчина и женщина.

Также мы писали о том, что накануне ночью российские войска нанесли очередной удар из авиации по Херсонской области.

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова. Погиб ребенок, пострадали более 20 человек.

Война в Украине идет уже 590-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера днем произошла масштабная трагедия в селе Гроза в Харьковской области. После ракетного удара там погиб 51 человек (и, возможно, это количество не окончательное). Удар нанесли россияне ракетой "Искандер". Прилет был в кафе-магазин, где проходили поминки по местному жителю, который служил в ВСУ и погиб на войне. Поэтому и собралось столько людей. Этот удар стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала вторжения РФ.

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