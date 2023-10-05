Сегодня ночью российские войска нанесли удар из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сегодня около 03:00 армия РФ ударила из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - написал Прокудин.

За минувшие сутки Россия совершила 78 обстрелов, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, два из них – ракетные. По городу Херсон враг выпустил 25 снарядов.

В результате российских обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения в Херсоне. Два человека получили ранения.

Напомним, вчера во время утренней атаки РФ на Херсонскую область россияне сбросили более 10 авиабомб.

Накануне российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке Херсонской области.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ сообщил о "частичном успехе" западнее Работино Запорожской области, также украинские войска имеют частичный успех к югу от Бахмута в районах Клещеевки и Андреевки. ГУР официально заявила о высадке десанта в Крыму. Также ведомство сообщило о потерях среди украинских бойцов.

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