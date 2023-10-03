Сегодня днем российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке Херсонской области, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По предварительной информации, пострадали три местных жителя. Под завалами домов могут находиться люди.

Ранее жителей Херсонской области предупреждали о вероятных ракетных ударах и пусках авиабомб. Над регионом фиксировали активность вражеской авиации.

Напомним, сегодня около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре Херсона. Повреждены дома, магазины и автомобили.

Также вчера во время российского обстрела Херсона пострадали четверо человек. Патрульный, который был ранен в ходе утреннего артиллерийского обстрела скончался в больнице. Еще одному гражданскому оторвало ногу, он находился в критическом состоянии.

Также мы публиковали кадры последствий вчерашнего удара по Херсону.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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