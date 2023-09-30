Армия РФ обстреляла Херсон. Повреждены два учебных заведения, гаражный кооператив и заведение общепита
Ночью россияне обстреляли Корабельный район Херсона, произошел пожар в гаражном кооперативе. Также во время утренних обстрелов города было повреждено учебное заведение.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
"В результате пожаров произошел пожар в гаражном кооперативе - горели 30 гаражей. Для борьбы с огнем были привлечены 3 наряда – 12 спасателей и 3 машины. Из-за вражеских обстрелов загорелся и стадион одного из учебных заведений. Еще одно учебное заведение было повреждено из-за утренних обстрелов центра Херсона", - написал Мрочко.
Также глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил за минувшие сутки РФ совершила 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, авиации и БПЛА, один из них – ракетный.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода, заведение общепита в Херсоне", - рассказал Прокудин.
Из-за российского обстрела 3 человека получили ранения.
Ранее сообщали, что ночью российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области.
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