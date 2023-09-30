Ночью россияне обстреляли Корабельный район Херсона, произошел пожар в гаражном кооперативе. Также во время утренних обстрелов города было повреждено учебное заведение.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В результате пожаров произошел пожар в гаражном кооперативе - горели 30 гаражей. Для борьбы с огнем были привлечены 3 наряда – 12 спасателей и 3 машины. Из-за вражеских обстрелов загорелся и стадион одного из учебных заведений. Еще одно учебное заведение было повреждено из-за утренних обстрелов центра Херсона", - написал Мрочко.

Также глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил за минувшие сутки РФ совершила 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, авиации и БПЛА, один из них – ракетный.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода, заведение общепита в Херсоне", - рассказал Прокудин.

Из-за российского обстрела 3 человека получили ранения.

Ранее сообщали, что ночью российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Винницкой области.

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