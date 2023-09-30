Сегодня ночью российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Винницкой области. Об этом сообщил начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области, к сожалению, попадание в объект инфраструктуры", - написал он.

Местные власти сообщают, что удар наносился по Калиновке. Горсовет призвал не выкладывать кадров с места прилета. Сообщается, что пожар ещё тушат.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области находятся "Шахеды".

Напомним, вчера РФ нанесла удар авиацией по Херсону, также по две управляемые авиабомбы сброшены на Берислав и Ольговку.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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