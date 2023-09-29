В пятницу, 29 сентября, РФ нанесла удар авиацией по Херсону.

Об этом сообщает городская администрация.

Был зафиксирован прилет в Днепровском районе. Паблики пишут, что взрыв был очень громкий.

Позже появилось видео последствий авиаудара по Херсону. Местные паблики пишут, что полностью уничтожено заведение общепита.

Также сообщается, что по две управляемые авиабомбы сброшены на Берислав и Ольговку. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее мы писали о том, что российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. Погибли три женщины.

Также недавно в Херсоне в результате обстрела РФ погиб мужчина.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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