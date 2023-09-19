В больнице Херсона погиб 57-летний мужчина, пострадавший в результате сегодняшнего обстрела троллейбуса в Корабельном районе.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, пострадавшего в результате российского удара по троллейбусу", - написал Прокудин.

Это вторая жертва обстрела. Погиб также старший сержант полиции Андрей Тарчинский.

"Сразу после оккупации Крыма Андрей встал на защиту нашего государства, затем война на востоке, Иловайский котел, спасение собратьев, ценой тяжелого ранения. Несмотря на все, вернулся на службу полицейским, чтобы помогать другим", - сообщил глава ОВА.

Напомним, сегодня россияне ударили управляемой авиабомбой по Купянску Харьковской области. В результате чего погибли трое гражданских людей.

Также рано утром Львов был атакован дронами-камикадзе. В результате удара на территории города произошло возгорание на крыше промышленного склада. Под завалами нашли тело погибшего мужчины.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.