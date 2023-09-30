За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. Россия нанесла 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершила 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Бахмутском направлении РФ безуспешно пыталась восстановить утраченные позиции в районе Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях россияне совершили более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию ​​РЭБ противника.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

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