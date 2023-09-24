ВСУ имели успех в районе Вербового на Запорожском фронте. Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Ранее о прорыве российской линии обороны под Вербовым заявлял командующий группировкой Тарнавский. В то же время украинские военные телеграм-каналы называли эту информацию "спекуляцией", поскольку под Вербовым у россиян есть эшелонированная оборона.

На Бахмутском направлении россияне контратакуют в районе Клещеевки, чтобы "восстановить утраченное положение". ВСУ "продолжают штурмовые действия" южнее Бахмута.

Также Тарнавский предупредил, что погода может стать препятствием для наступления. Однако, по его словам, украинские силы двигаются небольшими группами и преимущественно пешком, поэтому наступление ВСУ продолжится и зимой.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

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