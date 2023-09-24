За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Россия нанесла 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе Белогоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но успеха не имел. ВСУ продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Победы Донецкой области.

В Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. В частности, в районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.

Напомним, вчера командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области.

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