Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил западным СМИ, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области.

Об этом сообщает Тарнавский в интервью CNN.

"На левом фланге у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное - не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями".

По его мнению, большой прорыв в контрнаступлении произойдет после того, как Украина сможет освободить Токмак.

Генерал Тарнавский предупредил, что погода может стать препятствием для наступления. Украинские силы двигаются небольшими группами и преимущественно пешком, поэтому наступление ВСУ продолжится и зимой.

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