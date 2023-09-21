Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердило удар по военному аэродрому российских оккупантов вблизи крымского города Саки.

Об этом сообщает телеграм-канал Страткома.

"В ночь на 21 сентября Силы обороны Украины осуществили комбинированный удар по военному аэропорту оккупантов вблизи города Саки временно оккупированного Крыма".

СМИ писали, что сначала ПВО перегрузили дронами, а потом нанесли удар по технике ракетами "Нептун".

В Украине сообщают об ударе ракетами "Нептун" по аэродрому в Крыму. Повреждена военная техника РФ. Заявлено, что были нанесены "серьезные повреждения" технике РФ. На момент удара на аэродроме находились по меньшей мере 12 самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов иранских дронов Mojaher.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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