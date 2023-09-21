В ночь на 21 сентября СБУ и ВМС Украины нанесли удар по аэродрому "Саки" в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на источники.

Заявлено, что были нанесены "серьезные повреждения" технике РФ. На момент удара на аэродроме находились по меньшей мере 12 самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов иранских дронов Mojaher.

Сообщается, что атака наносилась сперва беспилотниками, которые перегрузили ПВО, а затем ракетами "Нептун".

Напомним, накануне в ВСУ заявили о поражении командного пункта Черноморского флота РФ под Севастополем.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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