Утром 23 сентября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право.За прошедшие сутки российская федерация атаковала Украину 6 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 2 уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Кроме этого, от ракетной атаки на город Кременчуг пострадали более 30 человек, среди которых трое детей. Также из-за ракетного удара пострадали и мирные жители Юрковки Запорожской области.

Ночью в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой атаки уточняется.

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольскоми и на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 49 авиационных ударов, а также 24 обстрела из РСЗО.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки противника в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Роботы и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Война в Украине идет уже 577-й день. Мы следим за последними новостями 23 сентября 2023 года в онлайне.

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