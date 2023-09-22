Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 22 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на таких направлениях:

Бахмутском – в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки,

Авдеевском – в районе Северного,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Никольского,

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 40 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов, в том числе по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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