ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 22 сентября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. За сутки произошло 25 боестолкновений. Отражены российские атаки на таких направлениях:
- Бахмутском – в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки,
- Авдеевском – в районе Северного,
- Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,
- Шахтерском – в районе Никольского,
- Запорожском – в районе Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 40 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов, в том числе по штабу Черноморского флота России в Севастополе.
Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.