Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 21 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Бахмутском – северо-восточнее Григорьевки,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Никольского,

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 52 ракетных и 44 авиаудара, совершила 43 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила 38 крылатых ракет, которыми россияне атаковали украинскую территорию.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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