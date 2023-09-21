ВСУ отразили атаки противника на четырех направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 21 сентября.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. За сутки произошло более 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Бахмутском – северо-восточнее Григорьевки,
- Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,
- Шахтерском – в районе Никольского,
- Запорожском – в районе Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 52 ракетных и 44 авиаудара, совершила 43 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила 38 крылатых ракет, которыми россияне атаковали украинскую территорию.
Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.
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