РФ продолжает атаковать на юге Бахмута, пытаясь вернуть утерянные позиции.

Сообщает спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Помимо атак северо-восточнее Андреевки заявлены удары на новом направлении - западнее Зайцево.

Какого именно, не уточняется, под Бахмутом есть два села с таким названием, оба находятся восточнее дороги Бахмут-Горловка.

На южном фронте заявлено наступление ВСУ и контратаки РФ в районе Работино на Мелитопольском направлении.

По данным британской разведки, РФ перебросила войска на Мелитопольское направление и ослабила оборону под Бахмутом. По данным британской разведки, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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