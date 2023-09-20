Россия была вынуждена перебросить десантников на Мелитопольское направление, что ослабило оборону РФ под Бахмутом.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter).



Напомним, 17 сентября ВСУ взяли под контроль село Клещеевка, а на следующий день освободили Андреевку примерно в 8 км к югу от Бахмута.

По данным британской разведки, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клещеевкой и Т-05-13, создавая легко обороняемое препятствие.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожскую область на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

На днях в британской разведке сообщали, что Россия перебрасывает на фронт резервные части раньше запланированного. В частности, из резерва в зону боевых действий были впервые переброшены части 25-й общевойсковой армии Сухопутных войск РФ.

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