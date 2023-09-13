Россия перебрасывает на фронт резервные части раньше запланированного. В частности, из резерва в зону боевых действий были впервые переброшены части 25-й общевойсковой армии Сухопутных войск РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, в августе 2023 года, в объявлениях о наборе военнослужащих в 25-ю армию утверждалось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года.

По оценке экспертов, это может быть свидетельством "чрезмерной нагрузки" российских сил из-за украинского наступления на юге и призвано обеспечить командованию РФ большую оперативную гибкость.

Вчера медиацентр Минобороны Украины также заявлял, что РФ начала переброску резервов для недопущения прорыва своей обороны.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

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