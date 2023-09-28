Россияне возобновляют огневые позиции на пляжах Евпатории, опасаясь высадки украинских подразделений.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, это связано с тем, что российские войска уже столкнулись с высадкой украинских подразделений на западных берегах Крыма. Поэтому, вероятно, получили новый приказ на возобновление своих позиций.

Напомним, в конце августа украинский десант в ходе ночного рейда на мыс Тарханкут в Крыму уничтожил по меньшей мере 30 россиян.

Также в ГУР показали видео ночного рейда на территорию Крыма. Десант высадился на берег и повесил флаг Украины на здание, похожее на коттеджный домик для туристов в Оленевке.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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