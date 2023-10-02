Рано утром 2 октября россияне обстреляли центр Херсона. Возник пожар.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

"Сегодня около 05:00 враг обстрелял центр Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел по области, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон россияне выпустили 20 снарядов.

Зафиксированы прилеты в жилые кварталы населенных пунктов региона: под удар попали территория завода и тракторной бригады в Херсонском районе, магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе. Погиб человек, шестеро получили ранения, в том числе двое детей.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что в результате ночного обстрела Херсона ранение средней тяжести получила 13-летняя девочка, ее сестре 12 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела. Также осколочные ранения получила их мать. Пострадавшие при обстреле находились в своем доме.

Напомним, на днях россияне обстреляли Корабельный район Херсона, произошел пожар в гаражном кооперативе. Также во время обстрелов города было повреждено учебное заведение.

Перед этим РФ нанесла удар авиацией по Херсону.