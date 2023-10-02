В результате утреннего артиллерийского обстрела Херсона ранены четыре человека. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Местные телеграм-каналы публикуют новые кадры последствий обстрела города.

Напомним, Россия нанесла удар по транспортному предприятию в Херсоне. Еще под обстрел попало авто патрульных. Броню пробило, один полицейский находится в крайне тяжелом состоянии.

Также гражданскому мужчине оторвало ногу, он в критическом состоянии.

Кроме того, сегодня рано утром россияне обстреляли центр Херсона. Возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Накануне в результате артиллерийского обстрела жилых кварталов Херсона погибли три женщины. Вблизи места обстрела эвакуировали двоих детей. Их осмотрели медики, с детьми работает психолог.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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