Утром, 2 октября, РФ ударила по транспортному предприятию в Херсоне.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Около 10 часов российская армия обстреляла транспортное предприятие.

В результате утреннего обстрела ранены четверо человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным МВД, в Херсоне в ходе утреннего артиллерийского обстрела ранены четыре человека, из низ двое патрульных.

Их авто попало под обстрел, броню пробило, один полицейский находится в крайне тяжелом состоянии. Также гражданскому мужчине оторвало ногу, он в критическом состоянии. Его под огнем удалось спасти спецназовцам и передать врачам.

Последствия утреннего обстрела Херсона публикует ОВА. Видны поврежденные автомобили и здания, возгорание и раненый мужчина на земле.

Напомним, что сегодня в 5 утра россияне ударили по центру Херсона, возник пожар.

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