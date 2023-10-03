В Херсонской области фиксируют активность вражеской авиации в воздушном пространстве. Жителей региона призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсона! Вероятны ракетные удары и пуски управляемых авиабомб", - написал Прокудин.

Напомним, около шести часов утра под огнем оказались жилые кварталы в центре Херсона. Повреждены дома, магазины и автомобили.

Накануне во время артиллерийского обстрела Херсона погибли три женщины. Также вблизи места обстрела эвакуировали двоих детей. Их осмотрели медики, с детьми работает психолог.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.