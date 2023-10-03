Сегодня утром российская армия в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона. Повреждены дома, магазины и автомобили.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около шести часов под огнем оказались жилые кварталы в центре города. Повреждены дома херсонцев, автомобили и бутики", - написал Прокудин.

В результате вражеских ударов люди не пострадали.

Напомним, вчера во время российского обстрела Херсона ранены четверо человек. Патрульный, который был ранен в ходе утреннего артиллерийского обстрела скончался в больнице. Также одному гражданскому оторвало ногу, он находился в критическом состоянии.

Также мы публиковали кадры последствий вчерашнего удара по Херсону.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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