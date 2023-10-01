В воскресенье днем российская армия обстреляла центр Волчанска Харьковской области. Погиб мирный житель.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 1 октября около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

"В это время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

Также войска РФ ударили ракетами по селу Кондратовка в Донецкой области. Ранения получили 4 человека, среди них ребенок.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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