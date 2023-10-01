Ночью российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один уничтожили защитники из ПВК "Восток". Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре", - написал Лысак.

В результате обстрела возник пожар.

Также россияне обстреливали Никополь и Великомихайловскою громаду Синельниковского района из тяжелой артиллерии.

Повреждены линии электропередач и газопровод.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Харьков зенитными ракетами С-300. В результате попадания на территории гражданского предприятия начался пожар.

Также сегодня Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань Черкасской области, есть пострадавший. Есть попадания по промышленной инфраструктуре, возникли пожары на складских помещениях.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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