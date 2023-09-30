Мэр Николаева Александр Сенкевич ответил на вопрос, почему в городе воздушная тревога в последние дни звучит уже после обстрелов.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

"Из того, что мне сказали, это может быть связано с тем, что идет атака снарядами баллистического типа. И это не позволяет нашим ПВО найти их или вовремя заметить. Мы остаемся в зоне поражения баллистическими снарядами, которые могут попасть до того, как мы успеем среагировать", — говорит мэр Николаева.

По его словам, таких атак на этой неделе было уже три – сначала были взрывы, а потом раздавались сирены.

"Пока неизвестный тип ракет, которыми атаковали, но известно, что после них происходят большие разрушения и происходит пожар", - сказал Сенкевич.

Напомним, вчера РФ нанесла ракетный удар по Николаеву. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города.

Ранее сообщали, что военные РФ нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ в Запорожской области. Повреждены частные дома и объект инфраструктуры.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.