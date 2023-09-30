Сегодня, военные РФ нанесли два ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ в Запорожской области. Повреждены частные дома и объект инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"По предварительной информации, в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры", - написал Малашко.

Также известно о 5 раненых, один человек доставлен в больницу, другие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Ранее сообщали, что россияне ударили ракетами по Краматорску Донецкой области, один человек ранен. Повреждения получили автостоянка и общежитие.

Кроме того, сегодня российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Калиновке Винницкой области.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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