В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления. Всего зафиксировано около 40 беспилотников.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Калиновке Винницкой области.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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