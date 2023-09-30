Во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 30 из 40 "Шахедов", выпущенных по Украине
В ночь на 30 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" с южного направления. Всего зафиксировано около 40 беспилотников.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Калиновке Винницкой области.
Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.
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