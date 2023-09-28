Ночной налет "Шахедов" 28 сентября был самой массированной атакой дронами по Украине в сентябре.

Об этом сообщает Reuters.

Всего РФ было выпущено 44 "Шахеда" этой ночью. Было сбито 34 "Шахеда" и шесть дронов-разведчиков.

Удары были направлены по Николаевской, Одесской и Кировоградской областям. О повреждениях не сообщалось.

Напомним, что над Одесской областью сбили все беспилотники во время ночной атаки РФ.

Ранее мы писали о том, что появились подробности ночной атаки беспилотников с Черного моря.

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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