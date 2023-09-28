РФ в последние недели стала все чаще использовать свои модернизированные дроны "Ланцет" для атак на украинские самолеты.

Об этом сообщает военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Переданные Украине западные системы ПВО сделали малоэффективными атаки крылатыми и баллистическими ракетами, поэтому Кремль нашел новую стратегию. В последние недели активизировались обстрелы дронами-камикадзе по украинским военным аэродромам на юге и западе страны.

В пабликах появилось как минимум три таких видео с ударами по аэропорту Кривого Рога и авиабазе в Николаеве.

Репке ранее уже сообщал, что, похоже, РФ удалось увеличить дальность действия "Ланцетов" с 40 км до 80-90.

Ранее мы писали о том, что в РФ создали дешевый аналог ударного дрона "Ланцет".

Война в Украине идет уже 582-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вечером в группировке "Таврия" заявили, что скоро с Запорожского направления будут "хорошие новости". По неофициальной информации, украинские войска атакуют в направлении Новопрокоповки. Под Бахмутом идут регулярные встречные бои.

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