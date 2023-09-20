Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что РФ удалось увеличить дальнобойность своих беспилотников "Ланцет".

Такой вывод он сделал из российского видео атаки дрона (как утверждается, Ланцета) по украинскому МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом, который находится в 65 км от ближайших российских позиций.

"Плохая новость для Украины. Лучший российский беспилотник-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии. Для понимания: до сих пор, по всем расчётам, дрон пролетал от 35 до 45 км. Однако для этой атаки он пролетел от 80 до 90 км. Конечно, это не классическое "дальнобойное оружие", но это существенный скачок в дальнобойности", - говорит Рёпке.

Ранее мы писали, что в РФ показали беспилотник собственного производства БАС-80. Как утверждается, он является российским аналогом американского БПЛА-камикадзе Switchblade 300.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.

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