В РФ показали беспилотник собственного производства БАС-80. Как утверждается, он является российским аналогом американского БПЛА-камикадзе Switchblade 300.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Сообщается, что беспилотник БАС-80 уже применяют против Украины.

По информации российских тг-каналов, с помощью этого дрона можно поражать цель на расстоянии до 30 км.

На себе он несёт двухкилограммовую боевую часть и способен лететь со скоростью 100-130 км/ч. Способен поражать легкую бронетехнику.

"Трофейные Switchblade наши войска захватили ещё прошлой осенью, прототипы аналога появились уже зимой", – говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в РФ создали дешёвый аналог ударного дрона "Ланцет". Сейчас он находится на этапе лётных испытаний.

Напомним, в проекте бюджета Украины на следующий год заложено почти 48 миллиардов гривен на дроны.

Также мы писали, что РФ уничтожила сотни макетов-"обманок" украинского производства, потратив на них свои ракеты и дроны.

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.