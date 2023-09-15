В проекте бюджета Украины на следующий год заложено почти 48 миллиардов гривен на дроны.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"В бюджете на следующий год заложено почти 48 млрд на дроны. Надеюсь, парламент поддержит проект бюджета. Это больше, чем в этом году, и я уверен, что парламент и правительство будут увеличивать возможности финансирования при первых возможностях", - сказано в посте.

Федоров добавил, что после создания штаба по массовому производству дронов в декабре 2022 года только за этот год удалось увеличить производство украинских БПЛА более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Это отразилось на потерях противника в живой силе, бронированной технике, ПВО, кораблях. Но дронов все равно не хватает.

"Через год в Украине будет создана целая отрасль, которая только становится на ноги. Все еще впереди. Задача номер один – полное обеспечение всех подразделений Сил обороны всеми типами дронов. Есть стратегия. Развиваются производства. Устраняются бюрократические барьеры (от отмены пошлин, органов контроля и увеличения маржинальности на r&d для компаний). Формируется новая система обучения операторов. Разрабатывается обновленная доктрина. Поставки увеличиваются", - сообщил Федоров.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2024 год.

Кроме прочего в нем заложено 1,5 млрд гривен на съемку 53 сериалов и фильмов. Их планируют снимать полностью за счёт государственных средств.