Лондон отправляет в Украину грузовые транспортные дроны Malloy T400.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Вооружённых сил Великобритании в Фейсбуке.

Данные квадрокоптеры способны доставлять вооружение и различные грузы на линию фронта, а также, как показано на демонстрационном видео, использоваться для оперативной эвакуации раненых.

В британском Минобороны подчеркнули, что такие дроны "могут оказать критически необходимую поддержку военным операциям Украины и других стран".

Радиус использования Malloy T400 составляет 70 километров, грузоподъёмность конструкции - до 180 кг.

Впервые Великобритания объявила о передаче Украине беспилотников Malloy ещё в мае 2022 года. Но тогда речь шла о модели T150, которая может поднимать груз массой до 68 кг.

Напомним, Британия не только поставляет вооружение для ВСУ, она обучила уже 18 тысяч украинских пехотинцев. Мы публиковали видео их тренировок.

Мы также сообщали, что после российских атак на портовую инфраструктуру Украины британские военные самолёты начали патрулировать акваторию Чёрного моря.

Вместе с тем, английские власти не поддержали передачу кассетных снарядов Украине.