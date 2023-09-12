Авиаконцерн "Антонов" запускает производство беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Reuters, журналисты которого ознакомились с презентацией компании.

По их данным, производство уже запущено, о чем Киев проинформировал американских чиновников еще в июне.

"Антонов" на запросы издания о комментариях не ответил из соображений безопасности.

Источник Reuters в концерне информацию подтверждает. Говорит, что это позволит лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы.

В прошлом "Антонов" уже производил беспилотники, в частности, модель "Горлица", но грузовые самолеты были его основным направлением деятельности. Источник говорит, что опыт компании в области грузовых самолетов может быть применен к беспилотникам дальнего действия.

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