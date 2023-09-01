Украина получит 160 антидроновых комплексов Slinger австралийской компании Electro Optic Systems. Средства защиты для Украины закупили США.

Об этом сообщило руководство самой компании на ее сайте.

"Мы уже подписали два контракта с Украиной на 110 систем, которыми будут оснащены БТР М113 и ещё на 50 систем с компанией под названием "Практика", их интегрируют в БТР Bushmaster. Они заключены на сумму около 170 миллионов долларов, это значительный экспортный контракт", — заявил исполнительный вице-президент EOS Мэтт Джонс.

Комплекс Slinger был создан на базе 30 мм пушки M230LF и 7,62 мм пулемета MAG58, который устанавливается на автомобиль-пикап типа GMC Denali. Также вскоре пушка получит боеприпасы с дистанционным подрывом.

А в разработке компании находится антидроновая лазерная пушка.

Как мы сообщали, Украина и Запад объединяют усилия в борьбе с российскими дронами.

Вместе с этим среди зарубежных СМИ есть мнение, что Запад также передаёт Украине разведданные для ударов дронами по целям на территории РФ.

Ранее СМИ утверждали, что перед атакой на псковский аэродром и после неё в небе был неопознанный объект, прилетевший со стороны Прибалтики.