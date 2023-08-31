Через несколько часов после атаки на Псковский аэродром в небе над городом был замечен неопознанный объект, который летел со стороны Латвии и Эстонии.

Об этом заявляют российские телеграм-каналы.

По их сообщениям, ПВО засекла объект накануне атаки днем. Из-за него в небо подняли истребители, но объект быстро исчез. А потом появился уже после атаки. Летел он на скорости 120 км/час. От Пскова до границы с Прибалтикой около 65 км.

Отметим, что официальных заявлений от ведомств РФ о том, откуда осуществлялась атака дронов на Псков, пока не было.

Между тем сегодня Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели, расположенной в 700 километрах. Вероятно, он имел в виду вчерашний налет дронов на аэродром Пскова, который находится как раз в 700 километрах от северной границы Украины.

Сегодня появились спутниковые снимки, указывающие на возможное повреждение двух тяжелых транспортных самолетов Ил-76 во время атаки дронов в Пскове. На снимках видно, что возле поврежденных самолетов находятся пожарные машины.