Кабинет министров Украины принял проект бюджета на 2024 год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Больше половины расходов пойдет на оборонный сектор - 1 триллион 685 млрд грн. Это на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году и больше, чем на социалку, медицину и образование вместе взятые.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что минимальная заработная плата с 1 января 2024 года составит 7 100 гривен, а с 1 апреля – 8 000 гривен.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января будет 2 920 гривен.

Расходы общего фонда - 3 трлн 108 млрд грн. Собственные доходы общего фонда - 1 трлн 560 млрд грн.

На социальную сферу выделено 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

На образование - 179 млрд грн, что на 23 млрд больше, чем в текущем году.

На медицину – 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

На поддержку ветеранов - 14,3 млрд грн - вдвое больше, чем в этом году.

Отдельно премьер Шмыгаль сообщил, что повышения налогов не предполагается, будут продолжены программы льготного кредитования, программа безвозвратных грантов.

При этом в проекте госбюджета на 2024 год не заложены расходы на выборы в следующем году, об этом сообщает нардеп Железняк.

Из этого он делает вывод, что выборов в следующем году не будет.

Он напоминает, что когда были выборы в 2019 году, бюджет ЦИК составлял 4 млрд грн.

Отметим, однако, что в бюджет могут вноситься правки в течение года. Ранее Зеленский называл одним из условий проведения выборов выделение на них 5 млрд долларов западными партнерами.

Поэтому пока нельзя однозначно говорить, что выборов в следующем году не будет.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский сообщал, что в госбюджете 2024 года более 1,5 триллиона гривен заложат на оборону.

Накануне сообщалось, что Нацбанк снизил учетную ставку в Украине и назвал четыре риска для экономики Украины.