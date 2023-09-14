Национальный банк с 15 сентября 2023 года второй раз подряд снизил свою учетную ставку на 2% — с 22% до 20% годовых (в августе она была уменьшена с 25% до 22%).

Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный.

"Дальнейшее замедление инфляции и возможность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений. Такой шаг поддержит восстановление экономики и в то же время не создает угроз для макрофинансовой стабильности", — сказал Пышный.

Также он добавил, что уменьшением учетной ставки регулятор отреагировал на снижение в Украине уровня инфляции до 8,6% в августе.

Еще Пышный заявил о бюджетных потребностях в условиях войны, которые остаются высокими. И уточнил, что собственных доходов и внутренних привлечений не хватает для покрытия этих расходов. Международная помощь остается очень важной для Украины, и нам критически важно полностью выполнять условия МВФ.

Также Пышный заявил о сохранении четырех рисков для украинской экономики:

Снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи, в том числе из-за несвоевременного или неполного выполнения условий программы МВФ. Возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.) и значительных дефицитов, в частности, в энергетической сфере. Возобновление существенного дефицита электроэнергии в результате значительных разрушений энергетической инфраструктуры, что приведет к ограничению экономической активности и экспорта, увеличению импорта и усилению давления на валютном рынке, а, следовательно, и давлению на потребительские цены. Дальнейшие осложнения для экспорта агропродукции, в частности, в случае продления или расширения торговых ограничений отдельными европейскими странами, а также из-за обстрелов портовой и аграрной инфраструктуры на фоне прекращения функционирования зернового коридора.

Зампред НБУ Сергей Николайчук отдельно уточнил, что остается актуальным прогноз НБУ насчет потерь экспортерами около $600 млн от ограничений украинского экспорта соседними государствами. Но заметил, что в этом прогнозе не учитывается возможный риск обстрела Дунайских портов.

Комментируя прогноз по девальвации в 2024 году среднего официального курса гривны к доллару с нынешних 36,6 грн/$ до 41,4 грн/$, который недавно сделал министр финансов Сергей Марченко, Пышный отказался называть конкретные цифры курсовой оценки НБУ.

На вопрос об отмене запрета Нацбанка на вывод дивидендов из Украины зампред НБУ Юрий Гелетий ответил, что регулятор готов рассматривать снятие ограничений на вывод дивидендов по новым выпускам ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), чтобы помочь Минфину с продажами новых выпусков бумаг и с наполнением госбюджета. По старым гособлигациям табу, скорее всего, остается в силе.

Ранее мы писали о том, что среди банкиров Украины активизировались слухи о девальвации гривни.

А также, что в июле Нацбанк впервые за полтора года войны снизил учетную ставку. Мы разбирались, что это значит.

Напомним, что украинские банки снижают для вкладчиков депозитные ставки, и они не всегда покрывают текущую инфляцию.

Война в Украине идет уже 568-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.